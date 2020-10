Presto toccherà anche a lui

Arriverà anche la sua occasione, non questa sera. Sembrava prossimo all'esordio da titolare Andrea Petagna ma, anche dopo le parole di Gattuso, il debutto europeo da titolare con la maglia del Napoli sarà rimandato. L'allenatore vuole dare fiducia all'attacco show visto all'opera contro l'Atalanta e dunque in campo ci sarà ancora una volta Osimhen ma soprattutto Mertens, che ha recuperato dal problema alla spalla. Per Petagna sicuro ingresso a gara in corso e per una maglia dal primo minuto dovrà attendere un'altra occasione. D'altronde si giocherà ogni tre giorni e non ne mancheranno, di opportunità.