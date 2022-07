Prevendita a rilento per le amichevoli: ampia disponibilità di posti, protesta per prezzi alti?

Da ieri è possibile acquistare i tagliandi per le quattro amichevoli del Napoli in Trentino ma la prevendita sta andando a rilento

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Da ieri è possibile acquistare i tagliandi per le quattro amichevoli del Napoli in Abruzzo, ma la prevendita sta andando a rilento a causa molto probabilmente dei prezzi alti. Tanti settori sono ancora completamente vuoti, la maggior richiesta è per l'ultimo match del 6 agosto contro l'Espanyol.