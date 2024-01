Primo rosso in Serie A per Mazzocchi, espulso all'esordio: l'ultimo precedente di un azzurro

Pasquale Mazzocchi ha ricevuto il 1° cartellino rosso in Serie A alla 79ª presenza nel torneo.

Pasquale Mazzocchi ha ricevuto il 1° cartellino rosso in Serie A alla 79ª presenza nel torneo; prima di lui, l’ultimo calciatore a rimediare un’espulsione all’esordio con il Napoli in Serie A era stato Marco Zamboni (vs Bologna) il 2/11/1997. A riportare il dato statistico è Opta.