Problema gol? Ci pensa Neres: con lui il Napoli crea di più e ha media da Scudetto

Il Napoli è stato fermato sullo 0-0 dal Venezia nella scorsa giornata di campionato, complicando di fatto la corsa Scudetto. In generale, se la fase difensiva è ben assestata sin dall'inizio della stagione (salvo rare eccezioni) non è la prima volta che gli azzurri incontrino la difficoltà di fare gol all'avversario. D'altronde, la squadra di Antonio Conte è al secondo posto in classifica - a meno tre punti dalla vetta - con soli 45 gol segnati (1.5 di media a partita): 20 in meno dell'Inter e nessuno fa peggio tra le prime sei.

A questo proposito, il rientro dall'infortunio di David Neres risulta una splendida notizia. Anzitutto il brasiliano risponde alle necessità del Napoli nel saltare l'uomo, fondamentale venuto un po' a mancare dall'addio di Kvara: Neres è primo in Serie A per dribbling riusciti p90 (minimo 500' giocati). Cosa più importante: non è mai fumoso, le sue giocate risultano poi avere un'incidenza nello sviluppo dell'azione e spesso della partita. Infatti, David Neres è il miglior giocatore del campionato per azioni da gol create per partita (0.83) ed anche il calciatore con la media punti più alta: 2,45.

Considerato che ad oggi la proiezione del primo posto ammonta a 84 punti - circa 2,20 per partita - con il rientro di David Neres il Napoli può provare a riprendere la marcia Scudetto con l'obiettivo di non fermarsi più.