Processo plusvalenze Juve, il vicepresidente Sandulli si autosospende da Collegio Garanzia

Piero Sandulli si è autosospeso dal ruolo di vicepresidente della seconda sezione del Collegio di garanzia dello sport: lo rivela Sportmediaset. Il giudice qualche settimana fa aveva rilasciato alcune dichiarazioni su organi di stampa in merito alla sentenza che ha condannato la Juventus al -15 in campionato. Dichiarazioni che in una nota del 3 febbraio il Collegio di Garanzia presso il Coni aveva specificato fossero "a titolo personale".