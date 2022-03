Prosegue il progetto SSCN Charity: all'asta la maglia indossata da Insigne con l'Udinese

Fonte: sscnapoli.it

Continua il progetto Charity della SSC Napoli: a partire da lunedì 21 Marzo verrà messa all’asta la maglia indossata da Lorenzo Insigne durante Sampdoria - Napoli, il ricavato verrà devoluto all’associazione LARSEC.

Oltre a destinare il ricavato delle aste alle associazioni no profit, uno degli obiettivi del progetto “SSC Napoli Charity” è quello di “accendere un faro” sulle attività sociali di tali associazioni.

La SSC Napoli collabora con eBay, ed in particolare con la sezione Beneficenza, con l’intento di sostenere e promuovere gli eventi e le attività di beneficenza in Italia e nel Mondo.

Modalità di partecipazione

Le associazioni no profit che intendono partecipare al progetto possono iscriversi attraverso il modulo online presente sul sito sscnapoli.it all’interno della sezione “Progetto SSC Napoli Charity”. Le organizzazioni no profit che rispetteranno i requisiti necessari per la partecipa-zione a “SSC Napoli Charity” saranno contattate dal club, e potranno beneficiare del ricavato delle aste loro dedicate.

Beneficiario dell’asta

L’intero ricavato dell’asta verrà devoluto a LARSEC. Associazione culturale e di volontariato che dal 2014 opera nel quartiere di Secondigliano. Da allora abbiamo realizzato più di 100 attività tra laboratori formativi per minori, eventi culturali e di volontariato. Il tutto sempre con una fortissima impronta di legalità e in rete con gli enti territoriali e nazionali. Data la pandemia, negli ultimi 2 anni ci siamo concentrati sul fornire beni di prima necessità alle famiglie bisognose del territorio, arrivando a distribuire 200 pranzi al giorno nel periodo delle festività natalizie. Più di una volta l'anno organizziamo eventi di pulizia del quartiere per sensibilizzare soprattutto i più giovani a rispettare l'ambiente e ad amare il proprio quartiere.