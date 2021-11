Qatar 2022, un altro clean sheet per Ospina: finisce 0-0 Colombia-Paraguay

A Barranquilla la Colombia delude e non va oltre lo 0-0 con il Paraguay, nel match valido per il raggruppamento sudamericano di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. La Colombia cerca la vittoria, ma il Paraguay riesce a tenere fino alla fine nonostante l'espulsione di Cubas all'85'. Ennesimo clean sheet stagionale per il portiere del Napoli David Ospina, un solo gol preso dal colombiano nelle ultime 5 partite di qualificazione.