Qual. Euro 2024, solo un pari interno per il Kosovo: capitan Rrahmani gioca l'intero match

A Pristina il Kosovo non va oltre il pareggio contro Andorra, finisce 1-1.

A Pristina il Kosovo non va oltre il pareggio contro Andorra, finisce 1-1. I padroni di casa si portano in vantaggio grazie al gol di Zhegrova al 59', ma passano appena 2 minuti e dopo una disattenzione della retroguardia kosovara Rosas trova il pari per Andorra. Ultima mezz'ora con il Kosovo che spinge alla ricerca della vittoria con anche il capitano Amir Rrahmani in avanti, ma il gol vittoria non arriva. Il difensore del Napoli ha giocato l'intera gara.