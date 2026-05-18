Prima pagina

Quale futuro per la panchina? Il Mattino: "Mistero Conte"

Quale futuro per la panchina? Il Mattino: "Mistero Conte"
Oggi alle 07:45Notizie
di Antonio Noto
"Il tecnico dopo la vittoria in Toscana: 'Ho già deciso e parlato con De Laurentiis, al momento opportuno verrà detto tutto'".

Nell'edizione odierna, Il Mattino apre in prima pagina con il futuro di Antonio Conte, che resta ancora da svelare: "Mistero Conte. Il tecnico dopo la vittoria in Toscana: 'Ho già deciso e parlato con De Laurentiis, al momento opportuno verrà detto tutto'".

A centro pagina la vittoria degli Internazionali di tennis di Jannik Sinner, un italiano torna a vincere dopo 50 dalla vittoria di Adriano Panatta: "Sinner, il nuovo re di Roma". Di seguito la prima pagina integrale.