Quant'è dura giocare contro Juric: i due dati che fotografano le difficoltà di Napoli-Torino

Napoli-Torino si è giocata a grande intensità per oltre 90', ma proprio per le caratteristiche della squadra di Ivan Juric il tempo effettivo di gioco è stato molto meno. Basso, più basso della media della Serie A: 34' e 20''. Tutta colpa dei tanti falli che ci sono stati ieri al Maradona: ben 20 quelli del Torino, contro gli appena 6 del Napoli. Due dati che testimoniano come sia difficile giocare contro le formazioni di Juric, che giocano sull'uomo, cercando di arrivare prima sulla palla e finendo per commettere tante infrazioni che bloccano le partite.