Quote Scudetto, l’Atalanta supera in Napoli: è la prima rivale dell’Inter secondo i bookmakers

Nona sinfonia per l'Atalanta e primo posto in classifica. Prosegue il cammino da sogno della Dea, che, agguantata la vetta, non può più nascondersi dalla lotta per il titolo. Intanto i bookmakers certificano il sorpasso in classifica sul Napoli anche nelle quote: come riporta Agipronews, per la prima volta da inizio stagione, infatti, è proprio l'Atalanta, offerta tra 3,25 e 3,65 su Snai e Planetwin365, la prima rivale dell'Inter per il tricolore. Una vera scalata, considerando che dopo la prima giornata lo scudetto si giocava a 25 volte la posta. Come detto, in pole resta l'Inter, potenzialmente prima a pari merito con l'Atalanta in caso di vittoria nel recupero con la Fiorentina. Il bis di Inzaghi paga 1,83 su bet365, mentre sale a 4,50 dopo il ko contro la Lazio l'ipotesi Napoli.

Si impenna ancor di più la quota della Juventus, che contro il Bologna ha inanellato il terzo pareggio consecutivo. I passi falsi iniziano ad essere troppi per una squadra che ambisce al titolo, ora in lavagna a 34 su 888sport. Restano nelle primissime posizioni, invece, Fiorentina e Lazio, entrambe a 31 punti. Per la Viola il tricolore vale 26, mentre i biancocelesti sono proposti a 41, alla pari del Milan, che dopo il ko di Bergamo ha probabilmente abbandonato le residue speranze scudetto.