Rai - Napoli e Inter dissidenti rispetto al ritocco dei calendari: gli aggiornamenti

Sono arrivati i principali protagonisti per il Consiglio di Lega Serie A al Coni a Roma. Secondo i giornalisti Rai presenti, sono tutti dentro, ci sono 18 club decisi a votare il ritocco al calendario - l'ultima giornata da recuperare nel weekend e calendario che slitta di una settimana - ma c'è un problema legato alla Coppa Italia che riguarda la strettissima attualità con la gara tra Napoli e Inter che, come Juve-Milan, sarà rinviata. Manca ancora l'ufficialità. Resta da capire qual è la posizione del Napoli, che era dissidente rispetto al ritocco del calendario, come l'Inter.