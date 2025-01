Rating Serie A, la squadra del 2024: ci sono tre giocatori del Napoli

vedi letture

Il sito specializzato in statistiche e rating Whoscored ha pubblicato l'undici di riferimento del 2024 appena trascorso, il Team of The Year Serie A 2024 prendendo in considerazione i dodici mesi appena trascorsi proprio sulla base dei numeri.

Per molti giocatori, come Caprile in porta, c'è la doppia esperienza: Empoli e Napoli. Figurano in totale tre giocatori del Napoli. Oltre al portiere c'è anche Buongiorno, che ha vissuto la prima parte di stagione al Torino, e Kvaratskhelia. Ecco la formazione migliore dell'anno solare 2024:

Caprile; Dodo, Buongiorno, Bremer, Dimarco; Pulisic, Calhanoglu, Koopmeiners, Kvaratskhelia: Thuram, Lookman.