Si ferma anche Rrahmani! Marianucci entra all'intervallo

Si ferma anche Rrahmani! Marianucci entra all'intervallo
Oggi alle 21:52Notizie
di Antonio Noto

Altro cambio obbligato per il Napoli nella ripresa. Dopo l'infortunio a Lobotka, problema anche per Amir Rrahmani dopo una botta presa nel corso del primo tenpo. Al posto del kosovaro entra Luca Marianucci.

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