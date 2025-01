Ufficiale Renzo Ulivieri confermato presidente Assoallenatori

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Renzo Ulivieri resta presidente dell'assoallenatori. L'assemblea generale elettiva dell'Aiac, riunitasi stamattina al centro tecnico federale di Coverciano, lo ha riconfermato per il prossimo quadriennio: per lui l'85,5% dei voti, arrivato alla terza votazione (il quorum richiesto per il presidente candidato con due mandati alle spalle è, da Statuto, pari al 75%). Centoventotto i delegati presenti per questo appuntamento che segna così il prossimo quadriennio associativo. L'Assemblea, con l'89,6%, ha eletto anche Valentina De Risi come rappresentante del calcio femminile in seno al consiglio direttivo dell'Aiac. L'Assoallenatori era l'ultima componente federale che doveva rinnovare i propri organismi direttivi, e lo ha fatto a una settimana dall'Assemblea Generale Elettiva della Figc, chiamata ad eleggere, lunedì 3 febbraio, il presidente federale. Con Renzo Ulivieri restano in carica anche i tre vicepresidenti (Giancarlo Camolese, espresso dalla componente Professionisti; Pierluigi Vossi, per la componente Dilettanti; Francesco Perondi, per la componente Preparatori Atletici).

"Ci aspetta un grande lavoro da fare. L'obiettivo principale è quello di ottenere un allenatore abilitato per ogni squadra della Figc" ha spiegato Ulivieri. "Il legame col territorio, con la base, con le istituzioni; la capacità di ascolto. Sono queste le linee che devono guidare la nostra iniziativa" ha aggiunto Camolese. (ANSA).