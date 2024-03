Report da Castel Volturno: le ultime su Rrahmani, Cajuste e Ngonge

Napoli in campo questa mattina per preparare la sfida di venerdì sera al Maradona contro il Torino

Napoli in campo questa mattina per preparare la sfida di venerdì sera al Maradona contro il Torino. Come si legge sul sito ufficiale del club, Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Cajuste ha fatto allenamento personalizzato in palestra e in campo. Per Ngonge personalizzato in palestra.