Riconoscimento per Manna: lunedì sarà premiato come Miglior Ds dell’anno

vedi letture

Dopo il no al Milan che ha solo confermato il prestigio di cui ormai gode nel mondo del calcio, per il Ds azzurro Giovanni Manna arriva un prestigioso riconoscimento che riceverà lunedì prossimo nell'aula magna del centro tecnico di Coverciano. Miglior direttore sportivo dell'anno l'ex Juve, vincitore della quinta edizione del premio The Inside Sport.

Una prestigiosa giuria (Venerato/Sugoni/ Sabatini/ Meoni/ Bellinazzo/ Mosca/ Conterio/ Meini/ Serra/ Laudisa) coordinata dal presidente Ussi Gianfranco Coppola e dal vice presidente nazionale del mcl Michele Cutolo ha assegnato l'ambito premio (vinto in passato da Giuntoli, Cherubini, Carnevali, Ausilio e Fenucci) al rampante dirigente azzurro. Un gala' ricco di big del calcio (Buffon, Ranieri, Marotta, Gasperini, Gatti, Minieri, Valcareggi, Rocchi, Jacobelli e Rimedio) condotto da Simona Rolandi e coordinato da Costanza Goatley. Manna sarà accompagnato dal responsabile delle relazioni esterne azzurre Nicola Lombardo.