Ricordate James Rodriguez? Ha rescisso col San Paolo e vuole tornare in Europa

vedi letture

James Rodriguez è stato artefice di grandissimi prestazioni in Copa America: con la sua Colombia si è arreso solo in finale contro l'Argentina, in più ha messo a referto 1 gol, 5 assist e vinto 4 volte il premio MVP della partita. Adesso l'ex giocatore del Real Madrid è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera.

All'età di 33 anni, ha deciso di rescindere il contratto con il San Paolo: come riferisce ESPN Brasil, l'intesa per la risoluzione è vicina visto che gli rimaneva solo un altro anno di contratto con il club brasiliano. Il desiderio di James Rodriguez è di tornare in Europa, la prima squadra interessatasi a lui è il Porto: si tratterebbe di un romantico ritorno visto che proprio col Porto fece il suo esordio nel calcio europeo nel 2010, quando fu acquistato dal Banfield per oltre 7 milioni di euro.