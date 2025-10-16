Ricordate Pià? Per The Guardian, il figlio è tra i 60 giovani talenti del calcio mondiale

vedi letture

Samuele Inacio, figlio di Pià, ex attaccante del Napoli, è il nuovo che avanza. Classe 2008, da due anni nelle giovanili del Borussia Dortmund, è stato inserito tra i 60 giovani talenti del calcio mondiale da The Guardian che lo presenta così: "E' un numero 10 elettrico e malizioso che potrebbe avere il potenziale più alto di tutti. Capocannoniere agli Europei Under 17 di quest'anno, ha trovato la rete almeno una volta in ogni partita. Più dei gol, ha colpito il modo in cui ha tormentato gli avversari con cambi di direzione in un batter d'occhio.

A volte può essere troppo indulgente e non si tira indietro di fronte a un colpo di tacco gratuito, ma il suo controllo ravvicinato e l'accelerazione da fermo sono eccezionali. Inácio è il figlio dell'ex attaccante brasiliano Piá, che ha giocato quasi tutta la sua carriera in Italia e ha indicato Neymar come uno dei suoi idoli".