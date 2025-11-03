Foto

Rifinitura cominciata a Castel Volturno: due assenze per Conte

Rifinitura cominciata a Castel Volturno: due assenze per Conte
Oggi alle 15:21Notizie
di Pierpaolo Matrone
fonte Da Castel Volturno, Christian Marangio

Cominciato da pochi minuti a Castel Volturno l'allenamento della vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte, match in programma domani alle 18:45 allo stadio Diego Armando Maradona e valevole per la League Phase della Champions League. Antonio Conte deve fare a meno anche degli ultimi due calciatori che si sono fermati.

Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour sono usciti malconci dall'ultimo match contro il Como e nella seduta pomeridiana attualmente in corso non figurano in gruppo. Come documentato dal nostro inviato al Training Center, sia l'esterno umbro che l'ex Brighton non sono in campo con il resto della squadra.