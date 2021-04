Riscatto immediato, ma Gattuso avrebbe fatto volentieri a meno del pesantissimo giallo di Lozano

La sconfitta di Torino è già alle spalle. Il Napoli l'ha dimostrato sul campo della Sampdoria, trovando immediatamente il riscatto con una buona prestazione sin dai primi minuti e ripartendo così nella corsa Champions, ogni settimana più agguerrita ed equilibrata. La squadra di Rino Gattuso è riuscita a sbloccarla con Fabian, al tiro dopo un grande scambio palla a terra con Osimhen e Zielinski, ma poi ha continuato a macinare gioco senza probabilmente la cattiveria necessaria per poter chiudere i giochi. Non sono mancate infatti le occasioni con Zielinski, ancora Fabian, Politano e soprattutto Insigne da due passi, e - come accade spesso nel calcio - i blucerchiati poi hanno anche trovato il pari in mischia su calcio d'angolo, prima dell'intervento del VAR a ravvisare un fallo sul portiere.

Per chiudere i giochi è servito l'ingresso di Mertens, da trequartista e quindi in coppia con un instancabile Osimhen, che resta uno dei pochi a saper servire il nigeriano in profondità. Sul pallone del belga, è stato semplice per Osimhen bruciare in velocità Yoshida e poi battere Audero sul primo palo. La prova dell'ex Lille fa ben sperare in vista dei prossimi impegni, per la caparbietà in pressione, nel ballare sulla linea della difesa alta di Ranieri, ma anche per la crescita nella partecipazione al gioco. Insieme probabilmente alla gara dominante di Fabian ed al ritorno di Manolas su discreti livelli. Gattuso invece avrebbe fatto decisamente a meno del giallo rimediato da Lozano, per un inutile tentativo di recupero sul portiere, che lo porterà a saltare per squalifica il big-match con l'Inter capolista.