Ritiri Dimaro e Castel di Sangro, numeri da record per l'invasione azzurra: i dati

Tantissimo entusiasmo e numeri da record per la preparazione estiva del Napoli in Trentino e Abruzzo.

Tantissimo entusiasmo e numeri da record per la preparazione estiva del Napoli in Trentino e Abruzzo. La Gazzetta dello Sport ha raccontato i due ritiri dei campioni d'Italia a Dimaro e Castel di Sangro, svelando alcuni dati: "L’estate del Napoli è già da scudetto, e non soltanto per il tricolore sulla maglia. A Dimaro quasi 10 mila persone avevano assistito alla presentazione della squadra e nel periodo in Trentino sono stati venduti 40 mila posti letto. A Castel di Sangro, invece, sono arrivati 140 mila tifosi, con stadio sempre sold-out per le amichevoli e code infinite e quotidiane fuori dallo store, per la maglia ufficiale andata a ruba".