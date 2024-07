Ufficiale Ritiro a Castel di Sangro, il programma degli allenamenti: si finisce il 7 agosto!

Il Napoli ha reso noto il programma degli allenamenti per il secondo ritiro, cominciato oggi con la squadra che a ora di pranzo è arrivata al quartier generale di Rivisondoli. Oggi alle 18:15 è in programma la prima seduta, a porte aperte, ma non tutte saranno visibili.

Dal 25 luglio al 7 agosto, di seguito tutti gli allenamenti che saranno aperti per i tifosi.