Ultim'ora Ritorno al passato ma niente Napoli, Sky: Insigne torna al Pescara! Domani è atteso in città

Lorenzo Insigne, attualmente svincolato dopo l'esperienza in MLS al Toronto, non tornerà ad indossare la maglia azzurra. Per l'ex capitano del Napoli si concretizza un altro ritorno a distanza di 14 anni. "Lorenzo Il Magnifico" è atteso domani a Pescara, pronto a riabbracciare una piazza che ha segnato una tappa fondamentale della sua carriera.

Un ritorno carico di significato, non solo sportivo ma anche emotivo, che riporta alla mente gli inizi del talento napoletano proprio con la maglia del Delfino, quando muoveva i primi passi nel calcio che conta. Domani Pescara si prepara così ad accogliere un ritorno storico, prime le visite mediche e poi la firma sul nuovo contratto. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, che sul proprio sito rivela: "La trattativa avanza da un mese, con la decisione che è arrivata soltanto ieri: voleva tornare dove è stato bene. Insigne infatti, dopo aver parlato col presidente Sebastiani, ha specificamente detto che se non fosse arrivata una chiamata dalla Serie A, avrebbe scelto il Pescara".