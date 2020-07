Roma in partenza per Napoli, i tifosi attendono la squadra in stazione: "Zaniolo, salvaci!"

Trasferta insidiosa per la Roma. Alle 21.45 i giallorossi sfideranno al San Paolo il Napoli di Gennaro Gattuso per tenere le distanze dal Milan e blindare il quinto posto. La squadra di Paulo Fonseca è in partenza dalla Capitale destinazione Campania. Diversi i tifosi presenti alla stazione Termini che, al passaggio di Niccolò Zaniolo, hanno detto: "Nicolò salvaci". A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.