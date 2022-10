Roma-Napoli, per la prima volta in stagione giallorossi senza tiri in porta nei primi 45'

A riportare il dato Opta su Twitter è il giornalista Sky Angelo Mangiante.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Dati primo tempo Roma. Per la prima volta in questa stagione tra Serie A e Europa League la Roma non ha effettuato neanche un tiro nello specchio nel 1° tempo di un match. Per quanto riguarda i tiri totale (4), ne ha effettuati meno contro la Samp (2) e contro la Juve (3)". A riportare il dato Opta su Twitter è il giornalista Sky Angelo Mangiante.