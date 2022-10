Roma, Pellegrini raggiunge Zielinski e Milinkovic: coinvolto in almeno 5 gol dal '17/'18

Con il gol decisivo segnato ieri contro la Sampdoria, Lorenzo Pellegrini ha fatto registrare un altro record.

Con il gol decisivo segnato ieri contro la Sampdoria, Lorenzo Pellegrini ha fatto registrare un altro record. Come riporta OptaPaolo infatti, il centrocampista della Roma, dal 2017/2018 ha sempre partecipato ad almeno 5 gol in Serie A (una rete e quattro assist in questo campionato). Tra i giocatori del suo ruolo, solo Piotr Zielinski e Sergej Milinkovic-Savic ci sono riusciti in 6 stagioni nel periodo.