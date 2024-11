Roma, Ranieri pronto a rilanciare Dybala e Soulé contro il Napoli

Con carattere e appoggio dei tifosi, Claudio Ranieri vuole subito ingranare la marcia giusta. Al terzo atto con la sua Roma, il tecnico giallorosso deve risollevare un ambiente crepato dalla cacciata di De Rossi e l'esonero di Juric, oltre che per risultati di campo scadenti e una classifica spaventosa. Il primo match non aiuta, contro il Napoli capolista, ma l'allenatore 73enne conta sulla grinta argentina della squadra.

Un giocatore da ritrovare

Certamente Matias Soulé, atterrato nella Capitale per oltre 25 milioni e lontano anni luce dal rendimento e i risultati attesi. Deve scacciare le critiche, gli errori e le incomprensioni per mostrare a Ranieri di essere quel talento cristallino sbocciato in prestito al Frosinone la scorsa stagione, prendendosi anche il momento del riscatto per la cessione indolore mossa dalla Juventus. Secondo Il Corriere dello Sport, Ranieri vuole aiutarlo a sbloccarsi ed è pronto a puntare su di lui fin da subito.

Occhi su Paredes

Leandro Paredes è un discorso diverso. È chiaro ormai, si legge sul quotidiano romano, che a gennaio il mediano argentino farà ritorno fisso in patria per traslocare al Boca Juniors, club del suo cuore. Fino ad allora però, Ranieri gli chiederà massimo impegno e una mano nello spogliatoio, per ricompattare l'ambiente. E gradualmente riconquistare l'appoggio incondizionato di tutti.