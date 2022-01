Salernitana, le date (comunicate dal club) degli ultimi 9 positivi

Al momento il derby campano tra Napoli e Salernitana in programma domenica alle 15 non si giocherebbe. Infatti, qualche ora fa, il club granata ha comunicato una nuova positività nel gruppo squadra. Ad oggi sono ben 9 i calciatori contagiati dal Covid-19 e sono ormai elevatissime le possibilità che non si giochi, a meno che non si negatiovizzi qualche giocatore, essendo stata superata la soglia del 35% prevista dal nuovo protocollo. Di seguito vi proponiamo l’elenco completo con le date relative alle positività comunicate ufficialmente dal club granata.

Positività comunicate dalla Salernitana

2 positivi - 14 gennaio

3 positivi - 15 gennaio

1 positivo - 17 gennaio

1 positivo - 18 gennaio

1 positivo - 19 gennaio

1 positivo - 20 gennaio