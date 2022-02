Sarri mai vittorioso in casa contro Spalletti: i precedenti dei due toscani

Il bilancio complessivo dei faccia a faccia, 6 in Serie A, sorride all’attuale azzurro in vantaggio per vittorie, 3-1, e reti fatte, 9-3.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

Maurizio Sarri cerca ancora il primo successo casalingo e in campionato contro il collega Luciano Spalletti.

Nel 2016-2017 Napoli-Roma terminò per 1-3.

Nel 2017-2018 Napoli-Inter si chiuse con un pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0.

Il bilancio complessivo dei faccia a faccia, 6 in Serie A, sorride all’attuale azzurro in vantaggio per vittorie, 3-1, e reti fatte, 9-3, mentre i segni X ammontano a 2 (uno a casa Sarri, l’altro a casa Spalletti).

Curiosi i numeri dei precedenti fra l’ex coach azzurro e il Napoli: i primi 2 terminarono in parità, gli ultimi 2 con delle sconfitte, nel mezzo le 2 vittorie.

Spalletti ha incrociato la Lazio già 28 volte. Anche in questa occasione colpisce un dato in particolare, quello relativo ai pareggi: soltanto 4, praticamente uno ogni 7 sfide.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E SPALLETTI

1 vittoria Sarri

2 pareggi

3 vittorie Spalletti

3 gol fatti squadre di Sarri

9 gol fatti squadre di Spalletti

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

2 vittorie Sarri

2 pareggi

2 vittorie Napoli

13 gol fatti dalle squadre di Sarri

15 gol fatti dal Napoli

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E LA LAZIO IN CAMPIONATO

13 vittorie Spalletti

4 pareggi

11 vittorie Lazio

45 gol fatti dalle squadre di Spalletti

39 gol fatti dalla Lazio