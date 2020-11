Sblocca Osimhen, poi Dries e Insigne non la chiudono: Napoli sull'1-0 al 45'

Il Napoli è in vantaggio a Bologna per 1-0 all'intervallo. Ottimo primo tempo del Napoli, organizzato con la pressione alta ed in fase di sviluppo sull'aggressività rossoblù, spesso saltata aprendosi il campo verso la porta. Decide per ora il gol di Osimhen, su assist di Lozano, senza dubbio il migliore in campo. Il Napoli ha avuto anche diverse occasioni per raddoppiare, ancora una volta mancando nella concretizzazione con Mertens ed Insigne.