Ufficiale Scomparsa Emilio Fede, il cordoglio di ADL e della SSCNapoli

vedi letture

All'età di 94 anni si è spento oggi Emilio Fede, storico giornalista di Rai e Mediaset e volto della televisione italiana. "Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli sono vicini alle figlie di Emilio Fede per la scomparsa del loro papà".

Questa la nota ufficiale pubblicata dal club azzurro sui propri canali ufficiali.