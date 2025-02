Scudetto, per i bookmakers non c’è una favorita: stesse quote per Napoli e Inter

Napoli e Inter viaggiano sulle stesse quote scudetto. Per gli esperti di Planetwin365 e bet365, infatti, ad oggi non c'è una favorita: il tricolore napoletano vale esattamente come quello interista, a 1,90. La prima inseguitrice è l'Atalanta, in lavagna a 9 per Snai e 888sport dopo lo 0-0 casalingo contro il Cagliari.

