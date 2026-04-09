“Se ti metto attaccante?”, retroscena Dazn: la richiesta di Conte a McTominay
Lo speciale Bordocam di Dazn ha svelato il dietro le quinte di Napoli-Milan, mostrando dialoghi e reazioni chiave durante la partita. Dopo un primo tempo piuttosto fiacco, con entrambe le squadre chiuse e capaci di creare poco, nella ripresa Antonio Conte, come evidenziato dalle immagini dell’emittente, pretende subito di più. “Alto qua, alto qua. Vieni a prenderla qua. Alzati. Cosa vai a prenderla bassa? Stai alto”, urla a Leonardo Spinazzola, invitandolo a rendersi da subito più offensivo. La carica sembra sortire effetto, con gli azzurri che iniziano finalmente a osare.
I cambi e le indicazioni tattiche di Conte
Conte non si limita a spronare i suoi, ma guida anche le scelte dei cambi. “Kevin, shoot. Shoot. Tiriamo da fuori”, urla a Kevin De Bruyne, incoraggiandolo a provare la conclusione dal limite. Successivamente arrivano gli ingressi di Alisson e, poco dopo, di Politano. Quando tocca al brasiliano sostituire Giovane, Conte chiama Scott McTominay e gli domanda chiaramente: “Se ti metto attaccante?”. Lo scozzese non esita, rispondendo con un convinto: “Sì sì”, annuendo.
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