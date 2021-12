Senza Osimhen è un'altra squadra: se va in fondo con la Nigeria salta pure il Barça

Il Napoli sta pagando a caro prezzo l'assenza in particolare di Victor Osimhen. Se la difesa senza Koulibaly (e con gli uomini contati) tutto sommato non ha fatto disastri (con Empoli e Spezia sono arrivate due reti su due episodi sfortunati, subendo praticamente poco o nulla), non si può dire lo stesso dell'attacco, rimasto incredibilmente a secco contro Empoli e Spezia, dopo la vittoria di Milano arrivata con Elmas solo su una palla inattiva e sprecando anche in quella serata diverse occasioni per chiuderla. Del resto, già due anni fa la sterilità offensiva portò il Napoli a fare proprio il maxi-investimento per Osimhen e nella scorsa stagione la media punti senza il nigeriano finiva per dimezzarsi.

Con Osimhen il Napoli non perde

Lo dicono i risultati. Con il nigeriano in campo, la squadra di Luciano Spalletti è rimasta a secco solo contro la Roma e per il resto è uscita sconfitta soltanto in due partite in cui comunque la sua presenza c'è stata solo parzialmente: nell'andata contro lo Spartak Mosca (entrando nella ripresa col Napoli in 10 e comunque segnando) e con l'Inter (con l'uscita però al 55' per l'infortunio che ancora lo tiene ai box). Ed oltre al suo score, la sua presenza in campo favoriva anche i compagni di reparto e paradossalmente pure la solidità difensiva (restando più bassi, senza sbilanciarsi, ma lanciando direttamente su di lui)

Out gennaio e non solo

Dopo le feste natalizie dovrebbe esserci l'ultimo controllo prima di aggregarsi alla Nigeria perché la Coppa d'Africa a quanto pare si disputerà. Osimhen è ovviamente convocato e punta ad essere trascinatore e simbolo di una nazionale che è determinata ad arrivare fino in fondo. Considerando la finale e la finalina in programma il 6 febbraio, il ritorno ed i 10 giorni obbligatori di quarantena al rientro dall'Africa, per il Napoli significherebbe non averlo neanche per l'andata dello spareggio d'Europa League al Camp Nou il 17 febbraio. A Spalletti però egoisticamente non dispiacerebbe più di tanto un'eliminazione anticipata.