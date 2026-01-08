Ufficiale Serie A, c'è anche Hojlund tra i candidati al premio di giocatore del mese di dicembre

Proseguiranno fino a domenica 11 gennaio le votazioni per scegliere l`EA SPORTS FC Player Of The Month del mese di dicembre I candidati all'EA SPORTS FC Player Of The Month di dicembre sono: Hojlund (Napoli), Lautaro Martinez (Inter), Pulisic (Milan), Scamacca (Atalanta), Vlasic (Torino), Yildiz (Juventus).

I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 14ª alla 17ª della Serie A Enilive 2025/2026