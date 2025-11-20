Serie A, chi ha più clean sheet in nelle ultime 5 stagioni? Napoli fuori dalla Top 3

Uno dei principali indicatori per valutare le chance di una squadra di vincere lo Scudetto è la solidità difensiva. Per questo Transfermarkt.it ha analizzato quante volte, nelle ultime cinque stagioni di Serie A, le squadre hanno chiuso le partite senza subire gol.

In testa alla classifica c’è l’Inter, che con Inzaghi prima e Chivu ora ha fatto della difesa il suo punto di forza. Seguono Juventus e Roma, mentre il Napoli si piazza solo al quarto posto. A completare la top 10 dei clean sheet troviamo anche Torino, Atalanta e Fiorentina.

LA CLASSIFICA

1. Inter - 141 porte inviolate (5 nel 2025-2026)

2. Juventus - 122 porte inviolate (4 nel 2025-2026)

3. Roma - 117 porte inviolate (6 nel 2025-2026)

4. Napoli - 108 porte inviolate (4 nel 2025-2026)

5. Milan - 105 porte inviolate (5 nel 2025-2026)

6. Lazio - 103 porte inviolate (6 nel 2025-2026)

7. Bologna - 100 porte inviolate (5 nel 2025-2026)

8. Atalanta - 100 porte inviolate (2 nel 2025-2026)

9. Fiorentina - 95 porte inviolate (2 nel 2025-2026)

10. Torino - 88 porte inviolate (5 nel 2025-2026)