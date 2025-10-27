Ufficiale Serie A, ecco la squadra della settimana: ci sono due azzurri! KDB tra le riserve

La Lega Serie A ha reso nota il 'Team of the Week' in merito all'ottava giornata di campionato, ossia la formazione ideale con i migliori calciatori dell'ultimo turno. Presenti due azzurri, entrambi a centrocampo: McTominay e Anguissa. Tra le riserve c'è anche De Bruyne. Lo score più alto viene raggiunto dal portiere del Genoa Leali e proprio dal centrocampista azzurro Anguissa.

TEAM OF THE WEEK SERIE A (3-4-3): Leali; Cuadrado, Maripan, Terracciano; Atta, Calhanoglu, Anguissa, McTominay; Vardy, Kean, Dybala