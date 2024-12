Ufficiale Serie A, Giudice Sportivo: 5 squalificati per un turno. Ammende a 6 club

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 16^ giornata di Serie A. Squalificati per un turno di campionato De Sciglio (Empoli), Coco (Torino), Dodo (Fiorentina), De Roon (Atalanta) e Maldini (Monza).

Tra questi, a De Sciglio è stata comminata anche una sanzione da 5000 euro per "avere, al 44° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto a voce alta una critica irrispettosa al Direttore di gara, alla notifica del provvedimento di espulsione colpiva con un pugno sulla parte superiore della panchina; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

Squalificato anche Lino Godinho, dello staff del Torino, "per avere, al 17° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Un turno di squalifica anche per Marco Piccioni, dirigente dell'Empoli, "per avere, al 17° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva ed avvicinandosi all'area tecnica della squadra avversaria, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

Ci sono anche le sanzioni a carico delle società, non poche:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo, un bengala ed un seggiolino nel recinto di giuoco, nonché una lattina di birra in direzione degli operatori dei Vigili del Fuoco senza provocare danni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria e, al termine della gara, in direzione dell'Arbitro; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato un petardo ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 119/335

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.