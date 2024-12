Serie A, i punti conquistati nel 2024: stravince l’Inter! La posizione del Napoli

L'Inter è la squadra di Serie A che ha conquistato più punti nel 2024. Al termine delle ultime partite di quest'anno solare, ecco il dato definitivo coi nerazzurri di Simone Inzaghi che dopo aver stravinto lo Scudetto nella scorsa stagione sono ora a un solo punto dalla vetta (ma con una gara in meno): i campioni d'Italia hanno conquistato 89 punti in 37 partite per una media di 2.4 punti a partita.

Segue al secondo posto l'Atalanta di Gian Piero Gasperini con 81 punti in 38 partite, poi un po' a sorpresa la Lazio sul gradino più basso del podio. Di seguito il dato di tutte le 23 squadre che hanno preso parte al campionato di Serie A in questo 2024.

1) Inter - 89 punti in 37 partite

2) Atalanta - 81 punti (38)

3) Lazio - 69 punti (38)

4) Milan - 66 punti (37)

5) Napoli - 66 punti (38)

6) Bologna - 65 punti (37)

7) Juventus - 60 punti (38)

8) Fiorentina - 59 punti (37)

9) Roma - 55 punti (38)

10) Torino - 49 punti (38)

11) Genoa - 48 punti (38)

12) Udinese - 44 punti (38)

13) Empoli - 42 punti (38)

14) Hellas Verona - 42 punti (38)

15) Cagliari - 36 punti (38)

16) Lecce - 34 punti (38)

17) Monza - 33 punti (38)

18) Parma - 18 punti (18)

19) Como - 18 (18)

20) Frosinone - 16 (20)

21) Sassuolo - 14 (20)

22) Venezia - 13 (18)

23) Salernitana - 5 (20)