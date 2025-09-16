Ufficiale

Serie A, il Giudice Sportivo multa Napoli e Milan: le motivazioni

Il giudice sportivo della Serie A, dopo le gare della terza giornata di campionato, ha comminato ammende a Napoli e Milan. Questo il comunicato.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo.