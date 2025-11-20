Serie A, il Napoli è la seconda squadra con l’età media più alta: la classifica

In Serie A l’esperienza continua a essere un valore fondamentale, e i numeri lo confermano. In vetta alla classifica per età media più bassa troviamo il Parma, seguito da Lecce e Cagliari. Appena dietro si piazza il Como, mentre tra le big la Juventus è la più “verde”, al quinto posto, seguita da Roma e Milan, rispettivamente all’undicesimo e al dodicesimo posto. Nella parte opposta della graduatoria spiccano invece le squadre più esperte: Napoli e Lazio sono le formazioni con l’età media più alta dell’intero campionato. Di seguito la classifica completa, basata su dati forniti da Transfermarkt.it:

1. Parma - Età media: 24,5 (23 giocatori impiegati)

2. Lecce - Età media: 24,7 (23 giocatori impiegati)

3. Cagliari - Età media: 25 (24 giocatori impiegati)

4. Como - Età media: 25,5 (23 giocatori impiegati)

5. Genoa - Età media: 25,6 (24 giocatori impiegati)

6. Juventus - Età media: 25,7 (23 giocatori impiegati)

7. Sassuolo - Età media: 25,7 (25 giocatori impiegati)

8. Hellas Verona - Età media: 25,8 (25 giocatori impiegati)

9. Atalanta - Età media: 25,8 (22 giocatori impiegati)

10. Udinese - Età media: 26 (26 giocatori impiegati)

11. Roma - Età media: 26,1 (23 giocatori impiegati)

12. Milan - Età media: 26,5 (24 giocatori impiegati)

13. Fiorentina - Età media: 26,7 (23 giocatori impiegati)

14. Bologna - Età media: 26,7 (26 giocatori impiegati)

15. Pisa - Età media: 26,8 (25 giocatori impiegati)

16. Torino - Età media: 27,2 (25 giocatori impiegati)

17. Cremonese - Età media: 27,6 (27 giocatori impiegati)

18. Inter - Età media: 27,8 (24 giocatori impiegati)

19. Napoli - Età media: 28,2 (24 giocatori impiegati)

20. Lazio - Età media: 28,3 (24 giocatori impiegati)