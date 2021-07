Serie A, terminato incontro a Milano tra i club: ADL via senza parlare

"Sto andando a Milano per una riunione importante, il 25 per cento dei tifosi negli stadi è una fregnaccia". Con queste parole, Aurelio De Laurentiis ha anticipato la riunione informale di questa sera a Milano, con la Serie A quasi al gran completo tanto da far immaginare un possibile golpe ai danni dei vertici della Lega. Appuntamento in un noto hotel del centro di Milano. Presenti, tra gli altri, Enrico Preziosi per il Genoa, Beppe Marotta e Alessandro Antonello per l’Inter, Joe Barone per la Fiorentina, Stefano Campoccia per l’Udinese, Massimo Ferrero per la Sampdoria, Marco Canigiani (direttore marketing biancoceleste) per la Lazio, Juventus e Venezia. Al termine della riunione terminata da qualche minuto, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è andato via senza commentare. Il patron azzurro ha scelto così di non fermarsi e rispondere alle domande dei giornalisti presenti.