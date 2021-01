Serie B, le formazioni ufficiali di Cremonese-Chievo: Gaetano sfida Ciciretti e l'ex Giaccherini

Queste le formazioni di Cremonese e Chievo per la sfida di questo pomeriggio, fischio d'inizio alle ore 18:00, valida per la diciasettesima giornata di Serie B. In campo anche gli azzurri Gianluca Gaetano e Amato Ciciretti, oltre all'ex azzurro Emanuele Giaccherini.

Cremonese (4-3-3): Zaccagno; Nardi, Bianchetti, Terranova, Zortea; Valzania, Castagnetti, Gustafson; Pinato, Ciofani, Gaetano. Allenatore: Bisoli



ChievoVerona (4-4-2): Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Ciciretti, Obi, Palmiero, Garritano; Giaccherini, De Luca. Allenatore: Aglietti