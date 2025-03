Ufficiale Serie C, arriva l'esclusione della Turris: la nuova classifica sorride all'Avellino

Dopo il Taranto nella scorsa settimana, la Serie C perde un altro pezzo: come previsto infatti è arrivata dai canali della FIGC la notizia che anche la Turris è stata esclusa dal campionato a causa delle violazioni amministrative con una penalizzazione di tre punti da scontare nel prossimo campionato in cui sarà iscritto il club. A queste sanzioni si aggiunge anche l'inibizione per tre anni dell'amministratore unico della società Antonio Piedepalumbo. Questa la nota della Federazione:

"Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la Turris Calcio (Girone C di Serie C) con l’esclusione dall’attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile.

La società era stata deferita lo scorso 5 marzo a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa".

Dopo questa decisione la classifica del Girone C sarà nuovamente riscritta, con i punti conquistati contro i corallini che saranno sottratti - come accaduto con il Taranto -, e dunque avrà una sola retrocessione sul campo attraverso i play out, fra l'ultima e la penultima della nuova graduatoria, a meno che i punti di distacco fra le due squadre non sia superiore a otto punti. In questo caso l'ultima retrocederà direttamente in Serie D e non sarà disputato alcuno spareggio.

A seguito dell'estromissione dal campionato di Serie C (Girone C) della Turris cambia volto la classifica del raggruppamento in questione in quanto verranno cancellati tutti i risultati ottenuti dal club corallino nel corso della stagione. Questo comporterà una riduzione di punti a tutte le formazioni che avevano ottenuto un risultato positivo contro i campani.

Serie C, Girone C: la nuova classifica

Audace Cerignola 55

Avellino 54

Monopoli 46

Benevento 44

Crotone 43

Potenza 41

Catania 40*

Picerno 36

Giugliano 35

Juventus Next Gen 32

Trapani 32

Cavese 31

Sorrento 31

Team Altamura 31

Foggia 30

Latina 24

Casertana 19

Messina 12**

* un punto di penalizzazione

** quattro punti di penalizzazione