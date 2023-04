Simy al Maradona per tifare Osimhen: il Benevento non gradisce e punisce il nigeriano

Nella serata di martedì al Maradona c'era anche Simy sugli spalti ad assistere alla sfida fra il Napoli e il Milan di Champions League.

Nella serata di martedì al Maradona c'era anche Simy sugli spalti ad assistere alla sfida fra il Napoli e il Milan di Champions League. Una presenza che ha fatto rumore in casa Benevento con il video del centravanti sugli spalti dello stadio che ha fatto in poche ore il giro della città suscitando le ire della società.

Il nigeriano infatti, come riporta Ottopagine, non aveva chiesto il permesso al club per assistere alla sfida e probabilmente non gli sarebbe stato concesso di allontanarsi dalla città in un momento molto delicato per la squadra sannita che rischia di retrocedere in Serie C. Una leggerezza, quella del connazionale di Osimhen, che ha suscitato l'ira dei tifosi e indispettito la società che nel corso dell'allenamento odierno ha convocato il calciatore presso la sede per comminargli un provvedimento disciplinare.