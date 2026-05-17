Sinner trionfa a Roma! Primo italiano a riuscirci dopo 50 anni

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L’ultimo a riuscirci era stato Adriano Panatta nel 1976 contro Guillermo Vilas.

Jannik Sinner continua a riscrivere la storia del tennis mondiale. Il numero uno azzurro ha conquistato per la prima volta in carriera gli Internazionali d’Italia, battendo in finale Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4 al Foro Italico. Un successo dal valore enorme anche per il tennis italiano, visto che il trofeo torna in Italia dopo cinquant’anni: l’ultimo a riuscirci era stato Adriano Panatta nel 1976 contro Guillermo Vilas. Per Sinner si tratta dell’ennesimo trionfo di una stagione straordinaria, ma soprattutto di una vittoria che lo consacra definitivamente tra i più grandi della sua generazione.

Sinner entra nella leggenda dei Masters 1000

Con il successo agli Internazionali di Roma, Sinner ha completato anche il cosiddetto Career Golden Masters, traguardo riservato ai tennisti capaci di vincere tutti i tornei ATP Masters 1000 almeno una volta in carriera. L’azzurro è soltanto il secondo giocatore della storia a riuscirci dopo Novak Djokovic, che completò l’impresa nel 2018. A rendere ancora più impressionante il risultato è l’età: Sinner ha conquistato tutti i nove Masters 1000 a soli 24 anni. Non finiscono qui i record: il campione italiano ha raggiunto quota 34 vittorie consecutive nei Masters 1000, è il primo tennista a vincere nello stesso anno Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma ed è anche il primo nella storia a conquistare sei titoli consecutivi a livello Masters 1000. Un dominio assoluto che certifica il momento straordinario vissuto dal tennis italiano grazie al suo fuoriclasse.