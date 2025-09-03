Sirene turche per Spalletti? Ci pensa il Fenerbahce per il dopo Mourinho

Sirene turche per Spalletti? Ci pensa il Fenerbahce per il dopo MourinhoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:40Notizie
di Arturo Minervini

Il Fenerbahce è ancora alla ricerca del tecnico che dovrà raccogliere l'eredità di José Mourinho, dopo l'esonero dello Special One da parte del club turco a causa della mancata qualificazione alla prossima Champions League dopo la sconfitta nel preliminare contro il Benfica.

Secondo SportMediaset, uno dei profili che sta valutando la dirigenza turca è quello di Luciano Spalletti, tecnico ancora fermo dopo l'interruzione del rapporto con la Federazione. Non solo Spalletti però, visto che nel lungo elenco dei candidati c'è anche il nome dell'ex Milan Sergio Conceiçao.