Sky - Ancelotti pensa al cambio modulo, ma non sono stati i giocatori a chiederglielo

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "C'è l'idea del 4-3-3 da una settimana per Ancelotti, una scelta che sta maturando, poi deciderà ovviamente lui. Bisogna cambiare indirizzo, metodo, bisogna dare una scossa e potrebbe arrivare con un modulo più congeniale per le caratteristiche dei giocatori. Ma non sono stati i calciatori a chiederglielo. Loro con l'allenatore parlano in continuazione, ci sono spesso momenti di confronto".