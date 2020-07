Sky - Il probabile 11 del Napoli: in cabina di regia ancora Lobotka

La redazione di Sky Sport ha aggiornato le ultime in vista del posticipo delle 21:45 riguardo la possibile formazione di Gennaro Gattuso. In porta Ospina. In difesa rientra Di Lorenzo sulla destra, al suo fianco Manolas e Koulibaly, di ritorno dalla squalifica. A completare il quartetto Mario Rui. A centrocampo potrebbe esserci la conferma di Lobotka dal primo minuto, ai suoi lati Fabian e Zielinski. In avanti Callejon in vantaggio su Politano, per il resto confermatissimi dal primo minuto Mertens e Insigne

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne